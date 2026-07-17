Éderson-Atalanta si va avanti insieme | la Dea annuncia il rinnovo di contratto

L’Atalanta ha annunciato il rinnovo di contratto del portiere Éderson. La società ha confermato la prosecuzione del contratto con il giocatore, che era stato definito “pilastro” dall’allenatore. Il portiere rimarrà in squadra anche nella prossima stagione. La firma del nuovo accordo segue le parole del tecnico, che aveva evidenziato l’importanza del giocatore nel progetto della squadra. Nessun dettaglio riguardo alla durata o ai termini economici del rinnovo è stato comunicato.

Maurizio Sarri lo aveva definito come un “pilastro” della sua Atalanta e, come ogni parola pronunciata, non è stata certo detta a caso. Poco più di ventiquattr’ore dopo, la società ha annunciato il rinnovo di contratto di Ederson, che ha sottoscritto un accordo pluriennale (che dovrebbe essere fino al 2031) allungando l’accordo che era in scadenza al 30 giugno 2027. Il fatto che sia stato lo stesso club a comunicare ufficialmente la firma del centrocampista brasiliano assume un significato non indifferente, alla luce del fatto che per politica interna i rinnovi normalmente non vengono annunciati da comunicati, salvo rari casi (vedasi Pasalic un anno fa proprio di questi tempi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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