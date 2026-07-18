Sergej Levak, centrocampista croato nato nel 2006, ha segnato una doppietta nella prima amichevole stagionale. La squadra ha adottato un nuovo schema con Sarri, che ha ricevuto i complimenti dei tifosi. Levak era stato valutato dalla Premier League e cercato da altri club prima di essere confermato nella rosa. La società ha deciso di blindare il giocatore, che si sta mettendo in evidenza durante le partite di preparazione.

La Premier ci aveva visto giusto, i Percassi ancora di più. Sergej Levak, il centrocampista croato classe 2006 già cercato da Newcastle ma blindato dall’ad nerazzurro Luca Percassi e definito un predestinato dagli addetti ai lavori, ha segnato una doppietta che ha ribaltato il risultato all’ultimo secondo contro una buona Under 23, nell'amichevole di oggi (18 luglio) a Clusone. Levak si candida ora ad essere un nuovo rinforzo a centrocampo nella prima squadra, un regista alla Matic che sa leggere bene le azioni e ha l’istinto del gol. Brilla anche il giovane 2005 Vavassori, titolare nella posizione di De Ketelaere, e i baby Manzoni, bei filtranti, Vismara, che salva sul primo palo, e Puljic, assistman del 2-1 finale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta: chi è Levak, il centrocampista croato che segna una doppietta nella prima amichevole. Sarri rivoluzione e si prende gli applausi dei tifosi

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