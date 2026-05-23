Sarri verso l’Atalanta | sarà rivoluzione! Nuovo modulo chi potrebbe beneficiarne e chi no

Il tecnico ha annunciato un cambio di modulo e l’abbandono della difesa a tre. La squadra si prepara a passare a un sistema diverso, con possibili ripercussioni sui giocatori in campo. Si parla di una vera e propria rivoluzione tattica, con alcune pedine che potrebbero trarne vantaggio e altre che potrebbero incontrare difficoltà. Sul mercato si valutano eventuali movimenti per adattarsi alle nuove esigenze del tecnico. La squadra si allena con questa nuova impostazione in vista delle prossime partite.

Sarri verso l’Atalanta: sarà rivoluzione! Addio alla difesa a 3 e nuovo modulo, chi potrebbe beneficiarne e chi no: le conseguenze sul mercato. Aria di cambiamento profondo in casa Atalanta. Il futuro di Raffaele Palladino sembra ormai lontano da Bergamo, come confermato anche dalle parole rilasciate dal tecnico dopo il pareggio dell’ultima giornata contro la Fiorentina. La società nerazzurra avrebbe deciso di aprire un nuovo ciclo puntando su Maurizio Sarri, attualmente legato alla Lazio, come possibile nuovo allenatore. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un taglio netto con il passato recente della Dea. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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