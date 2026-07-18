Sergej Levak, centrocampista croato classe 2006, ha segnato una doppietta nella prima amichevole stagionale, attirando l’attenzione. La squadra ha adottato un modulo rivoluzionato con Sarri in panchina, che ha ricevuto applausi dai tifosi. Levak era già stato cercato dalla Premier, ma è stato confermato nel team. La società ha blindato il calciatore, che ha già mostrato le sue qualità in questa prima uscita.

La Premier ci aveva visto giusto, i Percassi ancora di più. Sergej Levak, il centrocampista croato classe 2006 già cercato da Newcastle ma blindato dall’ad nerazzurro Luca Percassi e definito un predestinato dagli addetti ai lavori, ha segnato una doppietta che ha ribaltato il risultato all’ultimo secondo contro una buona Under 23, nell'amichevole di oggi (18 luglio) a Clusone. Levak si candida ora ad essere un nuovo rinforzo a centrocampo nella prima squadra, un regista alla Matic che sa leggere bene le azioni e ha l’istinto del gol. Brilla anche il giovane 2005 Vavassori, titolare nella posizione di De Ketelaere, e i baby Manzoni, bei filtranti, Vismara, che salva sul primo palo, e Puljic, assistman del 2-1 finale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta: chi è Levak, il centrocampista croato che segna una doppietta nella prima amichevole. Sarri rivoluziona e si prende gli applausi dei tifosi

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Atalanta: chi è Levak, il centrocampista croato che segna una doppietta nella prima amichevole. Sarri rivoluzione e si prende gli applausi dei tifosiSergej Levak, centrocampista croato nato nel 2006, ha segnato una doppietta nella prima amichevole stagionale.

La prima Atalanta di Sarri: 4-3-3, centrocampo sperimentale e le sorprese Vavassori e LevakNella prima uscita stagionale dell’Atalanta sotto la guida di Sarri, la squadra ha schierato un modulo 4-3-3 con un centrocampo sperimentale.

Temi più discussi: Fa come Marco Palestra: dalla Serie C alla Serie A con l'Atalanta per guadagnarsi la fiducia di Sarri; Atalanta, su Ederson ora c'è il Newcastle. Il risiko che coinvolge anche De Ketelaere (superstar del momento); Atalanta, fiducia nel gioiello Levak: ecco il prolungamento. Sarà in ritiro con Sarri; Catanzaro, piace Levak per il dopo Pontisso. E si segue anche un talento del Teramo.

Il primo gol della nuova #Atalanta targata Maurizio #Sarri porta la firma dell’ex #AsRoma Sergej #Levak. Matteo #Plaia è subentrato nella ripresa al posto di #Scalvini. L’ultimo arrivato, Jacopo #Mirra, è partito titolare con l’Under 23. Indisponibile Giulio #Misita x.com

La prima Atalanta di Sarri: 4-3-3, centrocampo sperimentale e le sorprese Vavassori e LevakA Clusone contro l’Under 23 la prima uscita del tecnico nerazzurro di fronte a oltre duemila persone: Scalvini e Djimsiti compongono la coppia centrale nel primo tempo, con Gaetano regista a dare temp ... bergamonews.it

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