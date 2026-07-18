Il sindaco di Parma ha commentato con soddisfazione l’assoluzione di Federico Pizzarotti e Anna Maria Meo nel processo per truffa e falso ideologico riguardante i finanziamenti alla Fondazione Teatro Regio. La sentenza è stata definita come una giustizia dopo anni di amarezza. I due erano stati imputati di aver frodato lo Stato, ma la decisione ha stabilito la loro innocenza.

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha accolto con soddisfazione l’assoluzione dell’ex primo cittadino Federico Pizzarotti e di Anna Maria Meo nel processo che li vedeva imputati per truffa ai danni dello Stato e falso ideologico in relazione ai finanziamenti destinati alla Fondazione Teatro Regio. Il processo sui contributi alle stagioni liriche. L’inchiesta riguardava i contributi pubblici concessi per le stagioni liriche del 2016 e del 2017 e, in particolare, il numero di professori d’orchestra impiegati negli spettacoli al Teatro Verdi di Busseto. All’epoca dei fatti, Pizzarotti ricopriva il ruolo di presidente della Fondazione Teatro Regio, mentre Anna Maria Meo era direttrice generale della Fondazione e presidente dell’Orchestra Filarmonica Italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assolti Pizzarotti e Meo, Guerra: “Sentenza che rende giustizia dopo anni di amarezza”

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