Morte di Denny Magina assolti i due imputati Caos in aula dopo la sentenza

Il tribunale di Livorno ha emesso una sentenza di assoluzione per due imputati coinvolti nel caso di Denny Magina, il giovane di 29 anni deceduto nel 2022 dopo essere caduto dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno. La vicenda si è conclusa con la decisione di non attribuire responsabilità penale ai due individui, scatenando tensioni e un caos in aula al momento della lettura della sentenza. La morte del giovane ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

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