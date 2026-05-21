Morte di Denny Magina assolti i due imputati Caos in aula dopo la sentenza
Il tribunale di Livorno ha emesso una sentenza di assoluzione per due imputati coinvolti nel caso di Denny Magina, il giovane di 29 anni deceduto nel 2022 dopo essere caduto dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno. La vicenda si è conclusa con la decisione di non attribuire responsabilità penale ai due individui, scatenando tensioni e un caos in aula al momento della lettura della sentenza. La morte del giovane ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.
Livorno, 21 maggio 2026 – Assolti i due imputati nella vicenda di Denny Magina, il 29enne livornese che cadde dal quarto piano di un appartamento di via Giordano Bruno, periferia nord di Livorno, nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022. Il decesso del giovane avvenne in ospedale per i gravi traumi riportati nella caduta. Accusati di omicidio preterintenzionale erano Hamed Hamza, 35enne tunisino e il connazionale Amine Ben Nossra. Entrambi sono stati assolti. Tensione in aula dopo la lettura della sentenza, con parenti e amici che si sono scagliati contro i giudici. Presente anche la madre della vittima, Erika Terreni, che in questi anni si è battuta per avere la verità su quello che accadde in quell’appartamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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