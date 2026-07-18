L'ex sindaco di Parma e l'ex direttrice generale del teatro Regio sono stati assolti con formula piena nel processo sui fondi pubblici destinati al teatro. La decisione riguarda anche il presidente dell'Orchestra Filarmonica italiana. La sentenza ha stabilito che “il fatto non sussiste” per tutti e tre gli imputati. La vicenda giudiziaria si è conclusa senza condanne.

“ Il fatto non sussiste ” per i tre imputati nel processo sui fondi pubblici al teatro Regio di Parma. Sono stati assolti con formula piena l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’ex direttrice generale del Regio Anna Maria Meo e il presidente dell’Orchestra Filarmonica italiana Paolo Mandelli. La Procura contestava truffa, falso e peculato. La vicenda riguardava il numero di professori d’orchestra impiegati in rappresentazioni al Teatro di Busseto come riporta la Gazzetta di Parma. Secondo la Procura i finanziamenti pubblici milionari erano arrivati alla Fondazione Regio per le stagioni 2016 e 2017 eludendo le regole del sistema. Le accuse per Pizzarotti e Meo erano di falso ideologico e truffa ai danni dello Stato, Meo era anche imputata di peculato in concorso con il legale rappresentante dell’orchestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Assolti l’ex primo cittadino di Parma Pizzarotti e l’ex dg del Regio Meo. “Il fatto non sussiste”

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