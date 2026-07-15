Durante la notte di Halloween del 2025, un ragazzo di 15 anni fu portato in una casa di Torino da amici, dove sarebbe stato sottoposto a violenze. Tre persone coinvolte nel fatto sono state assolte perché il fatto non sussiste. La famiglia del ragazzo ha commentato che la sentenza condanna la società. La vicenda riguarda un episodio di presunta tortura, ma la decisione giudiziaria ha escluso responsabilità individuali.

"La sentenza condanna la società" è il commento del legale della famiglia del ragazzo di 15 anni che, durante la notte di Halloween del 2025, era stato convinto da quelli che credeva amici a seguirli in una abitazione di Torino per una festa, salvo poi diventare un incubo. Il ragazzo, affetto da un disturbo dell’attenzione e da un deficit dell’apprendimento, sarebbe stato chiuso per oltre due ore in bagno, poi gli sarebbero stati rasati i capelli e le sopracciglia. Come se non bastasse sarebbe stato costretto a subire sevizie di natura sessuale e a gettarsi a torso nudo nelle gelide acque del fiume Dora. Eppure il Tribunale dei minori di Torino li ha assolto tre coetanei del ragazzo con formula piena perché il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Moncalieri, torturarono un 15enne la notte di Halloween: in tre assolti perché il fatto non sussiste

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