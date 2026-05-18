Siena stupro di gruppo su campionessa di scherma | assolti i 2 atleti ‘il fatto non sussiste’
A Siena si è concluso il processo di primo grado riguardante un caso di presunto stupro di gruppo su una campionessa di scherma. Il giudice ha assolto i due atleti coinvolti, Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, con la motivazione che il fatto non sussiste. La sentenza stabilisce che non ci sono prove sufficienti per condannarli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, mentre la procura ha annunciato che valuterà eventuali appelli.
La sentenza del gup di Siena chiude il processo di primo grado a carico di Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella. In lacrime la sciabolatrice Fernanda Herrera: “Andrò fino in fondo per la mia giustizia” Il 4 agosto 2023, in un hotel diChianciano Termeche ospitava un raduno delle nazionali juniores discherma, sarebbe avvenuta unaviolenza di grupponella stanza di due atleti azzurri:Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella. La vittima èFernanda Herrera, sciabolatrice messicana in gara per l’Uzbekistan, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. Oggi, al termine del processo con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo, il gup di SienaAndrea Grandinettiha assolto i due schermidori “perché il fatto non sussiste”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sullo stesso argomento
Siena, campionessa di scherma violentata in ritiro: assolti i due atleti accusatiSIENA – Il tribunale di Siena ha assolto i due schermidori italiani Emanuele Nardella e Lapo Pucci, accusati di violenza sessuale nei confronti della...
Calciatori Lucarelli jr e Apolloni assolti da accuse violenza sessuale di gruppo su studentessa Usa, Corte: "Fatto non sussiste"La decisione della Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado per i cinque ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo ai...
Siena, stupro di gruppo sulla campionessa di scherma: assolti i due imputati x.com
Presunto stupro di gruppo ai danni di schermitrice uzbeka, assolti i due atletiAssolti perché il fatto non sussiste. Con questa formula il gup di Siena Andrea Grandinetti ha prosciolto i due giovani schermidori italiani finiti a processo ... rainews.it
Schermitrice violentata in ritiro, assolti due atleti. Lei in lacrime: Non posso crederci, vogliono silenziare le donneAssolti perchè il fatto non sussiste. Questa la sentenza del gup di Siena Andrea Grandinetti in merito ai due giovani schermidori italiani andati a processo in rito ... ilmessaggero.it
Ammetto di trovare oltremodo inquietante la vicenda riguardante Manolo Portanova. Portanova è stato condannato anche in secondo grado a sei anni di carcere per violenza ses**ale di gruppo e lesioni. Il calciatore della Reggiana, che però continua a giocar - Facebook facebook