Siena stupro di gruppo su campionessa di scherma | assolti i 2 atleti ‘il fatto non sussiste’

A Siena si è concluso il processo di primo grado riguardante un caso di presunto stupro di gruppo su una campionessa di scherma. Il giudice ha assolto i due atleti coinvolti, Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, con la motivazione che il fatto non sussiste. La sentenza stabilisce che non ci sono prove sufficienti per condannarli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, mentre la procura ha annunciato che valuterà eventuali appelli.

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