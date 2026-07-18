Assegnazioni provvisorie docenti 2026 27 | chi ha la precedenza tra assistenza genitore L 104 e figli piccoli?
Per le assegnazioni provvisorie dei docenti nel 202627, un insegnante che assiste un genitore con disabilità grave ai sensi della Legge 104 ha priorità rispetto a un collega con figli di età inferiore ai 6 anni. La normativa stabilisce che il beneficio per l'assistenza a un genitore disabile prevale sulla tutela di figli piccoli nell’ambito delle assegnazioni temporanee. La priorità si applica in assenza di altre condizioni che modificano l’ordine di assegnazione.
Un docente che assiste un genitore con disabilità grave (Legge 104) ha la priorità nell'assegnazione provvisoria rispetto a un collega con un figlio di età inferiore ai 6 anni. La precedenza, stabilita dall'art. 8 del CCNI, è subordinata però a regole ben precise. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 202627: chi ha la precedenza tra assistenza genitore (L. 104) e figli piccoli?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: come compilare sezione precedenze - VIDEO TUTORIAL
Notizie e thread social correlati
Assegnazioni provvisorie 2026/27, si può scegliere la precedenza tra posto comune e sostegno? Come funziona l’ordine dei movimentiPer l'anno scolastico 2026/27, è aperta la procedura per le assegnazioni provvisorie.
Assegnazioni provvisorie docenti 2026, Semeraro: “La deroga non è una precedenza”. Guida a requisiti, punteggi, allegati e compilazione della domandaFino al 23 luglio è possibile presentare le domande di assegnazione provvisoria per i docenti, mentre per il personale ATA le domande sono aperte dal...
Temi più discussi: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027: la nostra guida; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, ecco chi può presentare domanda – SCHEDA UIL SCUOLA; Assegnazioni provvisorie docenti 2026, indicazioni sulla prima preferenza; Assegnazioni provvisorie 2026: domande per i docenti al via da domani 10 luglio alle ore 15,00, per gli Ata dal 23 luglio.
Assegnazioni provvisorie docenti 2026: guida agli allegati necessati, le deroghe previste e gli errori più frequenti nella domanda. facebook
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti per l'a.s. 2026/27: in corso la presentazione della domanda. Orizzonte Scuola segue i propri lettori con question time quotidiani in cui vengono fornite le risposte ai quesiti più frequenti. Nostro ospite … x.com
Assegnazioni provvisorie docenti 2026, quali allegati servono per la deroga al vincolo triennale e quali errori bisogna evitare?Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Simone Craparo della Gilda Unams, sono state illustrate le procedure ... orizzontescuola.it
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026/27. Domande dal 10 al 23 luglio [LO SPECIALE]Per l’a.s. 2026/27 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare ... orizzontescuola.it