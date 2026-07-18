Assegnazioni provvisorie docenti 2026 27 | chi ha la precedenza tra assistenza genitore L 104 e figli piccoli?

Un docente che assiste un genitore con disabilità grave (Legge 104) ha la priorità nell'assegnazione provvisoria rispetto a un collega con un figlio di età inferiore ai 6 anni. La precedenza, stabilita dall'art. 8 del CCNI, è subordinata però a regole ben precise. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 202627: chi ha la precedenza tra assistenza genitore (L. 104) e figli piccoli?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/27: come compilare sezione precedenze - VIDEO TUTORIAL

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