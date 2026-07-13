Assegnazioni provvisorie docenti 2026 Semeraro | La deroga non è una precedenza Guida a requisiti punteggi allegati e compilazione della domanda

Fino al 23 luglio è possibile presentare le domande di assegnazione provvisoria per i docenti, mentre per il personale ATA le domande sono aperte dal 23 luglio al 4 agosto. La richiesta riguarda le assegnazioni per il 2026. Semeraro ha dichiarato che la deroga non rappresenta una priorità. Sono disponibili linee guida sui requisiti, punteggi, allegati e modalità di compilazione della domanda.

Sono aperte fino al 23 luglio le domande di assegnazione provvisoria per il personale docente, mentre il personale ATA potrà presentare l'istanza dal 23 luglio al 4 agosto. Le novità introdotte dal nuovo Contratto collettivo integrativo e le modalità di compilazione della domanda sono state illustrate da Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso di Question Time su Orizzonte Scuola TV. Tra i temi affrontati, le deroghe ai vincoli di permanenza, le differenze tra assegnazione provvisoria e utilizzazione, la documentazione da allegare e i criteri di valutazione delle domande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti: precedenze, deroghe e allegati. Così si compila l'istanza

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