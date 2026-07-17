Assegnazioni provvisorie 2026 27 si può scegliere la precedenza tra posto comune e sostegno? Come funziona l’ordine dei movimenti

Per l'anno scolastico 202627, è aperta la procedura per le assegnazioni provvisorie. Chi ha i requisiti può richiedere più movimenti, anche su sostegno e posto comune, e su classi di concorso o gradi diversi. Non è specificato se si può scegliere la precedenza tra posto comune e sostegno, né come venga stabilito l’ordine dei movimenti. La richiesta può essere presentata da chi soddisfa i criteri previsti.

É in corso la procedura per richiedere l’assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 202627. Se in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, è possibile richiedere anche più movimenti, su sostegno e posto comune, su classi di concorso diverse o su gradi diversi. L’assegnazione dei posti segue però un ordine ben preciso stabilito dal CCNI 202528 e non si può decidere liberamente a quale istanza dare la priorità. L'articolo Assegnazioni provvisorie 202627, si può scegliere la precedenza tra posto comune e sostegno? Come funziona l’ordine dei movimenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza

Notizie e thread social correlati

Assegnazioni provvisorie, il docente di sostegno può richiederla per posto comune?Ogni anno a luglio si presenta la domanda di mobilità annuale, con numerosi dubbi tra i docenti, soprattutto tra quelli entrati di recente.

Assegnazioni provvisorie 2026/27, si può richiederla in altra provincia su posti di sostegno senza essere specializzati?I docenti in ruolo possono presentare domanda per assegnazioni provvisorie 2026/27 in altre province, anche su posti di sostegno, senza essere...

Temi più discussi: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, ecco chi può presentare domanda – SCHEDA UIL SCUOLA; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2026/27 del personale della scuola.; Emanata dal Ministero la nota su utilizzazioni e assegnazioni per l'a.s. 2026/27. Confermate le scadenze per le domande; Assegnazioni provvisorie docenti 2026/27: domanda dal 10 luglio ore 15. ATA dal 23 luglio. Date da confermare.

Il calcolo del punteggio per le utilizzazioni 2026/27 risponde a precise regole dettate dall’allegato 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del triennio 2025-2028 (sottoscritto in via definitiva il 10 luglio 2026). x.com

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026/27. Domande dal 10 al 23 luglio [LO SPECIALE]Per l’a.s. 2026/27 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare ... orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie docenti 2026/27: domanda dal 10 luglio ore 15. ATA dal 23 luglio. Date da confermareAssegnazioni provvisorie a.s. 2026/27: le date provvisorie. dal 10 luglio ore 15 domanda docenti . 23 luglio - 4 agosto domanda ATA. Le date saranno confermate dal Ministero dopo gli ultimi ritocchi a ... orizzontescuola.it