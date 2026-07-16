Non ho più il vincolo triennale e voglio chiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungermi ai miei genitori Quali allegati devo presentare?

Notizia in breve

Non avendo più il vincolo triennale, una docente intende richiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi ai genitori. Per presentare la domanda entro il 23 luglio, bisogna allegare documenti che attestino il rapporto di parentela e la residenza dei genitori. Durante un question time del 13 luglio, è stato chiarito che le procedure e i requisiti sono stati illustrati da un rappresentante sindacale in un’intervista trasmessa su una piattaforma online dedicata all’istruzione.