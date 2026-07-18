Sei persone sono state arrestate dopo un furto in una gioielleria, valutato circa 300mila euro. Sei individui sono stati fermati con l'accusa di rapina in concorso. Tra loro ci sono i responsabili dell’irruzione armati di due pistole e altri che attendevano in strada per monitorare la situazione e prevenire eventuali interventi. La rapina si è verificata in un momento specifico, e le forze dell'ordine hanno recuperato parte della refurtiva durante le operazioni.

Tutti in manette per rapina in concorso: sia quelli che hanno fatto irruzione con due pistole, sia quelli che hanno atteso in strada per controllare che non ci fossero intoppi. I presunti autori dell’assalto da quasi 300mila euro di bottino al negozio " I gioielli di Valenza " del centro commerciale Merlata Bloom sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto da parte degli agenti dell’ Antirapine della Squadra mobile, guidati dal funzionario Michele Scarola, e dei carabinieri di Desio e della Compagnia Magenta: in cella un uruguaiano, due cileni, due peruviani e un ecuadoriano, di età compresa tra 23 e 48 anni. I sei sono arrivati in via Daimler alle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto in gioielleria da 300mila euro, 6 fermati

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