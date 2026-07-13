Tre uomini sudamericani tra i 23 e i 39 anni sono stati fermati dai carabinieri di Desio dopo aver assaltato una gioielleria, minacciando la titolare con una pistola e portando via circa 100 mila euro in preziosi. L’assalto è stato compiuto in un momento di apertura del negozio, e i militari hanno intercettato i sospetti poco dopo. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

Milano, 13 luglio 2026 – Assalto in gioielleria da 100mila euro in preziosi: i carabinieri di Desio per il colpo hanno fermato tre persone. Si tratta, fanno sapere i militari, di cittadini sudamericani, di età compresa tra i 23 e i 39 anni. Sono stati rintracciati all'interno di un appartamento nel quartiere di Quarto Oggiaro, periferia di Milano. Per loro l'accusa è di rapina a mano armata in concorso. L’assalto in gioielleria. L’assalto alla gioielleria, nella zona Nord della città, risale allo scorso 19 giugno: i malviventi sono entrati in azione portando via gioielli per circa 100mila euro. Stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, quella mattina i banditi hanno minacciato la proprietaria con una pistola, hanno riempito alcuni borsoni con la refurtiva e sono fuggiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Titolare minacciata con pistola e rapina da 100mila euro: tre fermati per l’assalto in gioielleria

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