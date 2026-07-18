asfaltature delle strade nel capoluogo e in tutte le frazioni

La manutenzione delle strade comunali riprenderà la prossima settimana con interventi di asfaltatura nel centro e in alcune frazioni. I lavori riguarderanno la rete stradale, coinvolgendo diverse vie e tratti stradali. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle arterie principali e secondarie. Le operazioni di asfaltatura sono programmate in più fasi e si concentreranno su strade che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria. Nessuna data precisa è stata comunicata.

Riprenderanno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale, con un nuovo pacchetto di asfaltature che interesserà il capoluogo e alcune frazioni. Conclusi nei giorni scorsi gli interventi nelle vie Italo Svevo e Vittorio Alfieri a Tamara, in via Provinciale a Cesta e nel tratto di via Ossi a Brazzolo, la ditta incaricata proseguirà le opere con l’asfaltatura di via Loris Baiolini e di via Naviglio, nel tratto compreso tra via Po e via Guarda. Il programma sarà inoltre ampliato con interventi in via Lavezzola e in un tratto di via San Carlo. Le lavorazioni prevedono, dopo la fresatura del tappeto d’usura esistente, la posa di un nuovo strato di conglomerato bituminoso, oltre alla messa in quota di chiusini e pozzetti ove necessario, per terminare con il rifacimento della segnaletica orizzontale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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