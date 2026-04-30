Buche cedimenti e strade dissestate nel capoluogo Adoc | Accertare le responsabilità

Le frequenti piogge degli ultimi mesi nel Salento hanno acuito i problemi di dissesto stradale nel capoluogo e in altre zone della provincia. Buche, cedimenti e asfalti danneggiati sono diventati visibili lungo diverse arterie principali e secondarie, causando disagi ai cittadini. L’associazione dei consumatori ha chiesto di chiarire le responsabilità per il cattivo stato delle strade e di intervenire con soluzioni concrete.

LECCE - Strade groviera, asfalti ridotti a un colabrodo, buche e disagi: le piogge che, negli ultimi mesi, sono cadute frequentemente sul Salento hanno riportato a galla un problema antico e sempre attuale, in più zone del territorio provinciale. Ma è sul capoluogo, che si concentrano le.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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