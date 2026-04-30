nuovo lifting per le strade al via il piano asfaltature

È iniziato il piano asfaltature delle strade periferiche, con il primo intervento che riguarda il tratto tra San Cesareo e Sant’Elia. L’intervento prevede lavori di asfaltatura lungo questa arteria, con l’obiettivo di migliorare la viabilità nelle zone più periferiche della città. La strada sarà interessata da lavori che prevedono il rifacimento del manto stradale, con tempistiche ancora da definire.

Al via il piano asfaltature delle strade periferiche: il primo intervento interessa il tratto tra San Cesareo e Sant’Elia. Da qualche giorno sono iniziati i lavori sulla strada che dalla chiesa di San Cesareo conduce alla Croce di Sant’Elia: fanno parte del piano asfaltature dedicato alle strade periferiche del territorio comunale. "Parliamo di un intervento atteso da circa vent’anni – spiega l’assessore al Decoro urbano Alessio Curzi – e particolarmente importante perché non ci limiteremo al semplice rifacimento superficiale del manto stradale. Andremo in profondità, con opere di stabilizzazione a calce e cemento, per garantire maggiore tenuta, sicurezza e durata nel tempo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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