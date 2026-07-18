L’ASD Terranuova Traiana ha annunciato l’acquisto di Riccardo Poggi, che diventa un nuovo giocatore della squadra. La società ha ufficializzato l’accordo riguardante i diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Poggi si unisce al club in vista della prossima stagione di Serie D. La firma è stata confermata nelle scorse ore, senza ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Asd TerranuovaTraiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Poggi (2009), che farà parte della rosa della prima squadra e sarà pertanto da sabato 25 luglio (giorno del raduno al Mario Matteini) a disposizione di mister Stefano Calderini per il quarto Campionato Nazionale di Serie D nella storia del Club, il terzo consecutivo. Un terranuovese doc per la retroguardia. Difensore centrale, classe 2009, non ancora diciottenne, destrorso e dotato di un’importante struttura fisica, Poggi è un terranuovese doc che rappresenta con orgoglio il talento sportivo della nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ASD Terranuova Traiana (Serie D), ufficiale Riccardo Poggi è un nuovo giocatore biancorosso

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