ASD Terranuova Traiana | mancano 18 giorni al via del Camp Biancorosso 2026

A 18 giorni dall'apertura delle iscrizioni, si avvicina l'inizio del Camp Biancorosso 2026, organizzato dall'ASD Terranuova Traiana. La data di avvio è prevista tra meno di tre settimane, con l'apertura delle iscrizioni che si avvicina a giugno.

Arezzo, 10 giugno 2026 – ASD Terranuova Traiana: a un mese dall'apertura delle iscrizioni, mancano 18 giorni al via del Camp Biancorosso 2026. L’edizione 2026 de l Camp Biancorosso organizzato da ASD Terranuova Traiana è pronta a prendere il via. A un mese esatto dall'apertura delle iscrizioni, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: mancano infatti meno di 20 giorni alla partenza della prima settimana, fissata per il 29 giugno 2026. Anche per la prossima estate torna un appuntamento atteso, con un programma completo e strutturato, pensato per accompagnare la crescita sportiva ed educativa di ogni giovane partecipante. Le attività... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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