Terranuova Traiana | ufficiale il ritorno in biancorosso del difensore Francesco Batignani

Il difensore Francesco Batignani torna a vestire la maglia biancorossa dopo aver firmato con il club per la stagione 2026-2027. L’accordo è stato concluso con l’ACF Fiorentina, che deteneva i diritti sulle prestazioni del giocatore. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento.

Arezzo, 18 luglio 2026- . Il Club comunica con grande soddisfazione di aver perfezionato l’accordo con ACF Fiorentina per la stagione sportiva 20262027 relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Batignani. Il difensore torna a vestire la maglia biancorossa con la formula del prestito annuale. Identikit e numeri del calciatore. Ruolo e fisico: difensore centrale di piede sinistro, dotato di una imponente struttura fisica grazie ai suoi 190 centimetri di altezza. Classe: 2007 (nato a Bagno a Ripoli, ma originario del Valdarno fiorentino). Il percorso in Viola: entrato a soli 8 anni nel settore giovanile della Fiorentina, ha completato l’intera trafila nella cantera gigliata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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