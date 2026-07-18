Asd Sanniti Five Soccer | nuova stagione grandi ambizioni

La nuova stagione è iniziata per l'ASD Sanniti Five Soccer, con il club che annuncia ambizioni e novità. La società ha presentato il calendario e annunciato alcuni cambiamenti nel roster e nelle strategie di gioco. Durante le prime settimane di preparazione, sono stati svolti allenamenti e incontri tra staff e giocatori. Non sono stati comunicati dettagli specifici su partite o risultati, ma l’obiettivo dichiarato è quello di migliorare le prestazioni della squadra.

Tempo di lettura: 4 minuti La nuova stagione è ormai alle porte e in casa ASD Sanniti Five Soccer l’aria che si respira è carica di entusiasmo, novità e programmazione. Con uno staff tecnico rinnovato e ampliato, e un focus totale sulla crescita della Scuola Calcio e dei giovani talenti (dall’Under 13 all’Under 19), la società è pronta a recitare un ruolo da protagonista. Ma le novità non finiscono qui: quest’anno la Sanniti Five Soccer lancia il progetto del futsal femminile giovanile, blinda la porta con un’area portieri totalmente rivoluzionata e inaugura il suo “Anno Zero” per la Prima Squadra. Le novità partono dal lancio del futsal femminile giovanile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri è arrivato: prende il via una nuova era tra ambizioni, idee tattiche e grandi obiettivi”Massimiliano Allegri ha iniziato ufficialmente la sua avventura come allenatore del Napoli, tornando in città dopo averci giocato nel 1998.

La Reggiana riparte con grandi ambizioniLa Reggiana calcio Femminile riprenderà la stagione con la prima partita in programma.

Argomenti più discussi: ASD Sanniti Five Soccer: tre le novità della prossima stagione anche il settore giovanile femminile; Colpo in cabina di regia: Morvillo è dei Boars Il play 2005 viene da due stagioni con Piacenza in B1; Centrocampo affollato, coperta corta in attacco: Floro può cominciare anche a provare il 4-3-3 in attesa dei rinforzi; Serie B, prezzi folli e mercato ingessato. Il Benevento sceglie la linea dell'attesa, il tempo può essere un prezioso alleato. Chieste info su Abiuso.

Il Benevento e l'iniziativa Lo sport sannita al Vigorito: ecco chi ci saràTre società ospiti sugli spalti in occasione della sfida col Trapani Benevento. Anche questa settimana continua l’iniziativa giallorossa Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito, pensata per ... msn.com