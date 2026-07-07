la reggiana riparte con grandi ambizioni

La Reggiana calcio Femminile riprenderà la stagione con la prima partita in programma. La squadra ha annunciato l’inizio delle attività e si prepara ad affrontare il campionato con obiettivi ambiziosi. La formazione ha completato il ritiro estivo e si sta allenando intensamente. La stagione prevede numerose sfide e la presenza di nuove giocatrici. La società ha sottolineato l’importanza di migliorare i risultati dell’anno precedente.

La nuova stagione della Reggiana calcio Femminile è pronta a riprendere con importanti novità e ambiziose prospettive. La prima squadra disputerà la Serie C nazionale, ma ci sarà anche l’inserimento di una nuova squadra in Promozione, per ampliare il raggio d’azione sul territorio e offrire maggiori opportunità a tutte le atlete del settore giovanile. Il vivaio del club si conferma di livello, con Under 19, U17, U15 e U12 e uno staff tecnico di valore guidato dal football manager della prima squadra, Andrea Bazzini. Un ulteriore elemento distintivo sarà la presenza di Paola Ligabue, cresciuta in una famiglia di sportivi e calciatori, nel ruolo di brand ambassador. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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