Massimiliano Allegri ha iniziato ufficialmente la sua avventura come allenatore del Napoli, tornando in città dopo averci giocato nel 1998. La squadra si prepara a una stagione con ambizioni e nuove idee tattiche, mentre si definiscono gli obiettivi stagionali. La presenza di Allegri segna l’inizio di una fase diversa per il club, con un focus su grandi traguardi e rinnovate strategie. La città si riempie di attesa per il nuovo corso.

Massimiliano Allegri ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli, ritrovando una città già conosciuta da calciatore ma profondamente cambiata rispetto alla sua breve esperienza del 1998. Antonio Giordano, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, racconta il primo giorno del tecnico livornese, atterrato a Capodichino e subito diretto a Castel Volturno prima di raggiungere l’hotel Parker’s, storico punto di riferimento delle sue trasferte napoletane quando allenava Juventus e Milan. Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport sottolinea come questo rappresenti l’inizio di una nuova storia, destinata a inaugurare un ciclo che il club spera possa essere ricco di successi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri è arrivato: prende il via una nuova era tra ambizioni, idee tattiche e grandi obiettivi”

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