Tim Summer Hits | venerdì 17 luglio su Rai 1 al via la nuova edizione

Venerdì 17 luglio, in prima serata su Rai 1, parte la nuova edizione di TIM Summer Hits. La trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2.

Pinguini Tattici Nucleari ROMA – L’estate entra nel vivo con il primo appuntamento di TIM Summer Hits, in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Dal suggestivo scenario di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu guidano una serata che celebra i protagonisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. Dopo il debutto, TIM Summer Hits tornerà in prima serata su Rai 1 rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio: a chiudere il ciclo lo speciale “Il meglio di TIM Summer Hits” in onda venerdì 7 agosto.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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ANNUNCIO TIM SUMMER HITS VENERDÌ 17 LUGLIO 2026 ORE 21:30 SI PUÒ VEDERE SU RAI 1 RAI PLAY

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