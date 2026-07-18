ASCOLTI TV 17 LUGLIO 2026 | TIM SUMMER HITS 19,4% L’EREDE 14,1% CHICAGO FIRE 6,6%

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ASCOLTI TV 17 LUGLIO 2026 • VENERDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – 2040 21.90 Reazione a Catena – 2916 25.80 Tg1  – x Affari Tuoi Mundial + Pres. TSH – 3074 21.80 + x Tim Summer Hits – 2047 19.40 Tim Summer Hits – x Codice: La Vita è Digitale – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My Sunshine – x Far Away  – x Tutto per La Mia Famiglia – x The Wall – 1347 15. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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