È stato ascoltato per la prima volta il suono di un superfluido, uno stato della materia formato da atomi estremamente freddi, vicini allo zero assoluto a -271 gradi. La scoperta riguarda il rilevamento acustico di questa sostanza in condizioni di bassa temperatura. La ricerca ha permesso di registrare le vibrazioni prodotte dal superfluido, offrendo nuovi dati sul suo comportamento fisico.

, un bizzarro stato della materia composto da atomi ultrafreddi, quasi allo zero assoluto a -271 gradi. L'esperimento guidato da Marcia Fròmeta Fernandez e Diego Hernandez-Rajkov, dell'Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle Ricerche a Sesto Fiorentino, ha coinvolto ricercatori del Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare Lens, delle Università di Firenze, Trieste e Trento, ed è stato descritto sulla rivista Nature Physics., L'esperimento si è focalizzato sullo studio di un particolarissimo stato della materia detto superfluido in cui gli atomi si comportano in modi che sfidano la nostra comprensione... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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