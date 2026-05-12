Il primo verso è di Dio il resto è tutto mio! al teatro di Orsogna | quando la parola diventa suono e il suono ritorna origine

Al teatro di Orsogna si è tenuto un evento che ha coinvolto il pubblico con un mix di suoni e culture. Lo spettacolo ha proposto un viaggio musicale tra influenze celtiche, folk inglese, melodie arabe, armeni e mediorientali, mescolando anche brani di musica classica e moderna occidentale. La performance si è conclusa con una frase che ha attirato l’attenzione: “Il primo verso è di Dio, il resto è tutto mio!”.

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