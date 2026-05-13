Ora Spotify svela quale è stata la prima canzone che hai ascoltato | come vederla con La Tua Festa

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spotify ha lanciato "La tua Festa su Spotify", una funzione che permette di vedere qual è stato il primo brano che abbiamo ascoltato quando abbiamo aperto la piattaforma. Non solo. Spotify Festa permette anche di vedere quali sono gli articoli che abbiamo ascoltato di più dall'inizio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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