Un uomo rumeno è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver costretto la moglie incinta a prostituirsi e di averla aggredita con violenza. La donna, al quinto mese di gravidanza, si era rifiutata di eseguire le richieste del marito, che ha reagito con un’aggressione fisica. L’indagine è partita dopo una denuncia presentata dalla vittima. La donna ha subito lesioni e ha richiesto assistenza medica.

Pretendeva che la moglie andasse a prostituirsi nonostante fosse al quinto mese di gravidanza, e di fronte al suo diniego l’ha picchiata violentemente. Un cittadino romeno di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Padova per violenze fisiche e psicologiche, mentre la compagna, di 20 anni, è stata collocata in una struttura protetta. Tutto è iniziato giovedì scorso, quando alla Sala operativa della questura è arrivata una chiamata da parte del gestore di un bar che chiedeva l’intervento della polizia in quanto una giovane, incinta, si era rifugiata nel suo locale, affermando di essere stata picchiata e minacciata di morte dal marito. Sul posto sono arrivate una volante e la Squadra mobile, che hanno soccorso e accompagnato in ospedale la donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Arrestato un rumeno a Padova: costringeva la moglie incinta a prostituirsi e la picchiava selvaggiamente

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