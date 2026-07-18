Arrestato l’ex giocatore croato Dario Simic con l’accusa di corruzione

L’ex calciatore croato è stato arrestato dalla polizia a Zagabria nell’ambito di un’indagine anticorruzione. Secondo le fonti, l’arresto è avvenuto per sospetti di corruzione legati all’ottenimento di permessi per la gestione di un campeggio privato. L’indagine è in corso e coinvolge diverse persone. La notizia ha suscitato molte discussioni nel mondo dello sport e non solo.

2026-07-14 16:31:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Lui Ex calciatore croato Dario Simic era arrestato questo per il polizia a Zagabria nell’ambito di a indagine anticorruzione riguardo al ottenere i permessi sfruttare a campeggio privato. Secondo la stazione ‘N1TV’ i ricercatori Sospettano che l’ex giocatore della nazionale ottenuto da illegalmente i permessi necessari operare a campeggio nelle vicinanze di Tisno vicino all’isola adriatica di Murter, con capacità per circa 30 ospiti. Simic, 50 anni, è stato preso da agenti di polizia presso l’Ufficio per la prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata (USKOK) dove sarebbe stato interrogato insieme ad altri due possibili sospettati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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