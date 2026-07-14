L'ex calciatore Dario Simic, noto per aver giocato sia nel Milan che nell'Inter, è stato arrestato in Croazia con l'accusa di corruzione. L'arresto è avvenuto questa mattina, secondo fonti ufficiali, e si lega a un'indagine in corso. La notizia ha causato grande scalpore nel mondo del calcio locale e internazionale, provocando reazioni e interrogativi sulle accuse rivolte all'ex atleta.

L’ex Milan e Inter Dario Simic è stato arrestato in Croazia con l’accusa di corruzione. La ricostruzione. Un durissimo colpo di scena scuote il mondo del calcio croato e internazionale. Dario Simic, ex difensore di Inter, Milan e Dinamo Zagabria, è stato arrestato in Croazia nell’ambito di una vasta inchiesta condotta dalle forze dell’ordine locali e dall’ USKOK, l’ufficio nazionale per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata. La notizia ha immediatamente fatto il giro d’Europa, accendendo i riflettori sulle attività post-carriera dell’ex calciatore. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le accuse di corruzione: permessi fantasma per un campeggio sulla costa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Terremoto in Croazia, arrestato l’ex Milan e Inter Dario Simic: pesante accusa di corruzione

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