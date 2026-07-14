ex difensore di inter e milan dario simic arrestato in croazia per corruzione

Dario Simic, ex calciatore che ha vestito le maglie di Inter e Milan, è stato arrestato in Croazia. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine riguardante presunte irregolarità nella costruzione di un campeggio a Tisno. Le autorità croate hanno eseguito l’arresto, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle accuse specifiche o sulle eventuali misure cautelari.

Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - Dario Simic è stato arrestato in Croazia nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nella realizzazione di un campeggio a Tisno. A riferirlo è la stampa croata, secondo cui insieme all'ex difensore di Inter e Milan sono stati fermati anche un'ex funzionaria dell'amministrazione regionale del turismo e un imprenditore locale. L'inchiesta riguarda il rilascio delle autorizzazioni edilizie per la struttura ricettiva. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, tra il 2020 e il 2021 sarebbero stati concessi permessi nonostante parte dei terreni interessati fosse classificata come non edificabile e non conforme ai requisiti urbanistici previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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