Arno via l’isola di detriti | Così fiume più sicuro

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata una nuova fase di lavori sul fiume Arno nel tratto urbano, con l’obiettivo di rimuovere i depositi di detriti e migliorare la sicurezza. Le operazioni prevedono la risagomatura e la movimentazione dei materiali accumulati, rispettando gli habitat naturali lungo il corso d’acqua. Le attività sono state avviate in estate e continueranno per tutta la stagione, con l’intento di ridurre i rischi di inondazioni e migliorare la stabilità del fiume.

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È iniziata una nuova estate di lavori per la risagomatura e movimentazione dei depositi fluviali nel tratto urbano dell’Arno, nel rispetto degli habitat naturali e con un grande obiettivo, quello della sicurezza. Col tempo si è formata una grande isola che ha reso molto più ridotto lo spazio per il corso dell’Arno e quindi – in vista dell’inverno – si è reso necessario un intervento. Ieri il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha effettuato un sopralluogo nella spiaggia in San Niccolò, accompagnato dal presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti e da Massimo Fratini, consigliere delegato della Metrocittà per la protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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