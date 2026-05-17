Isola salvagente e luci lampeggianti per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale

Sono in corso interventi per migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale in via Comacchio, vicino a via Valle Zavelea. Nelle ultime settimane, sono stati sistemati un’isola salvagente e installate luci lampeggianti lungo la strada. I lavori sono iniziati nell’autunno 2025 e proseguono per rendere più visibile e sicuro il passaggio dei pedoni in questa zona. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo a eventuali altre misure o tempistiche future.

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