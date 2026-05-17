Isola salvagente e luci lampeggianti per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale
Sono in corso interventi per migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale in via Comacchio, vicino a via Valle Zavelea. Nelle ultime settimane, sono stati sistemati un’isola salvagente e installate luci lampeggianti lungo la strada. I lavori sono iniziati nell’autunno 2025 e proseguono per rendere più visibile e sicuro il passaggio dei pedoni in questa zona. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo a eventuali altre misure o tempistiche future.
Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in via Comacchio, all'altezza di via Valle Zavelea, partiti nell'autunno 2025. Lunedì 18 avrà inizio la posa di una nuova isola salvagente al centro della carreggiata. L'obiettivo dell'opera è quello di consentire. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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