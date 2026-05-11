A Costa Volpino sono iniziati i lavori di rimozione dell’isola di detriti nel lago d’Iseo, un intervento promosso dall’Autorità di Bacino dei Lagi d’Iseo, Endine e Moro, sotto la guida del presidente. Le operazioni riguardano principalmente la zona a nord del lago e si concentrano sull’eliminazione dei materiali accumulati nel tempo. L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza e favorire una navigazione più agevole nell’area.

Costa Volpino (Bergamo), 11 maggio 2026 – Il lago d’Iseo sarà più sicuro e la sua zona a nord più navigabile grazie ai lavori iniziati nelle scorse ore da parte dell’ Autorità di Bacino dei Lagi d’Iseo, Endine e Moro, presieduta da Alessio Rinaldi. La grande isola di detriti che si è formata negli anni di fronte alla foce del Fiume Oglio, tra qualche settimana sarà un ricordo. Dopo alcune settimane di preparazione e studio, sono partiti i lavori per l’estrazione e l’ asportazione del materiale litoide, ovvero sabbia, ghiaia e sassi dove in alcuni periodi di siccità la navigazione è diventata difficile. Non solo: in caso di piene, se l’isola non fosse rimossa non è possibile escludere la fuoriuscita di acqua sulle zone di fronte, ovvero tra Costa Volpino e Pisogne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Costa Volpino è partita la rimozione dell’isola di detriti: “Per un lago d’Iseo più sicuro”

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