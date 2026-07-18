Una gang incappucciata armata di bottiglie e bastoni ha seminato il panico nel centro di Corsico, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio. Due episodi violenti si sono verificati nelle vie principali della città, senza che si registrassero feriti gravi. La polizia sta indagando sugli eventi, che si sono verificati in rapida successione. Nessuna persona è stata arrestata e le forze dell’ordine stanno cercando testimoni.

Corsico (Milano), 16 luglio 2026 - Una serata di ordinaria violenza a Corsico. Ieri sera, venerdì 15 luglio, le vie centrali della città sono state teatro di due gravi episodi che, solo per un caso fortuito, non hanno avuto conseguenze ben più drammatiche. La lite degenerata in via Cavour. Il primo episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 21 in via Cavour. Secondo le prime ricostruzioni, due commercianti della zona avrebbero avuto un acceso diverbio, degenerato poi in una colluttazione. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e la polizia locale. Uno dei coinvolti è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Paolo. Secondo alcune testimonianze, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, legati alla presenza di alcuni giovani che stavano giocando a pallone tra i tavolini dei locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armati di bottiglie e bastoni in centro a Corsico. Gang incappucciata semina il panico nella notte

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