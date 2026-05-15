Rimini semina il panico in centro | arrestato un pluripregiudicato ha cercato di mordere i poliziotti

A Rimini un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato dai poliziotti dopo aver causato scompiglio nel centro cittadino. Durante una serata caratterizzata da tensioni tra negozi e farmacie, il soggetto ha opposto resistenza all’intervento delle forze dell’ordine, cercando anche di mordere gli agenti. Il 43enne, già pluripregiudicato, è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma. La vicenda si è conclusa con l’arresto e l’accompagnamento in cella.

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Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Rimini, dove un cittadino rumeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato dopo una serie di interventi della Polizia in diversi esercizi commerciali del centro. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti per fermarlo. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nelle ore serali del 14 maggio 2026 e ha visto protagonista un cittadino straniero, pluripregiudicato, che ha creato scompiglio in più punti della città. La sequenza degli... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rimini, semina il panico in centro: arrestato un pluripregiudicato, ha cercato di mordere i poliziotti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Semina il panico in centro a bordo di un monopattinoCarrara, 20 aprile 2026 – Momenti di tensione e pericolo in centro a Carrara ieri mattina per diversi cittadini. Catania, uomo armato semina il panico in centro: in carcere 47enneABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme nel cuore della città Momenti di forte tensione nel centro di Catania, dove un uomo armato è stato fermato e...