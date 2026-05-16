Tensione in un centro di accoglienza 38enne semina il panico col taglierino | 4 feriti
In un centro di accoglienza nella zona dei Monti di Eboli, si sono verificati momenti di tensione che hanno portato a un episodio violento. Durante un controllo in una delle stanze della struttura, un uomo di 38 anni ha impugnato un taglierino e ha iniziato a minacciare gli altri presenti. La situazione è rapidamente degenerata, con quattro persone che hanno riportato ferite durante la colluttazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Momenti di tensione in un Centro di Accoglienza Straordinaria situato nella zona dei Monti di Eboli. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato durante un controllo all’interno di una stanza della struttura, degenerato poi in una lite tra un ospite e alcuni operatori.Il fattoUn uomo di 38. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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La tensione è esplosa in un Centro di Accoglienza Straordinaria in località Monti di Eboli, durante un controllo di routine in una stanza. Secondo quanto ricostruito, un cittadino pakistano del 1988 avrebbe minacciato alcuni operatori impugnando un taglierino. - Facebook facebook
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