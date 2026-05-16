Tensione in un centro di accoglienza 38enne semina il panico col taglierino | 4 feriti

In un centro di accoglienza nella zona dei Monti di Eboli, si sono verificati momenti di tensione che hanno portato a un episodio violento. Durante un controllo in una delle stanze della struttura, un uomo di 38 anni ha impugnato un taglierino e ha iniziato a minacciare gli altri presenti. La situazione è rapidamente degenerata, con quattro persone che hanno riportato ferite durante la colluttazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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