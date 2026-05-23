Durante la seconda tappa della Diamond League, l’atleta ha partecipato a quattro prove di salto in lungo prima di ritirarsi in barella. Dopo il quarto salto, ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di continuare la gara. La sua posizione finale non è stata comunicata, né la misura raggiunta durante la competizione. L’atleta è stato assistito dai medici e trasportato in barella fuori dall’area di gara.

Mattia Furlani si è ritirato dopo esserci cimentato in quattro prove nella gara di salto in lungo che ha animato l a seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione del Mondo ha alzato bandiera bianca prima di scendere sulla pedana di Xiamen (Cina) per il quinto tentativo, dopo non essere riuscito a piazzare il risultato a effetto nella prima parte della competizione ed essere sembrato meno esplosivo rispetto alla scorsa settimana, quando a Keqiao volò a 8.43 metri (personale migliorato di quattro centesimi e record italiano ad appena quattro centimetri). Il giovane fuoriclasse laziale ha aperto il pomeriggio in terra asiatica con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani esce in barella in Diamond League: cos’è successo, il problema fisico, piazzamento e misura

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