Arisa ha condiviso di usare un metodo insolito per alleviare la cervicale, inserendo due pennette crude nel naso. La cantante ha spiegato questa pratica come suo rimedio personale. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli utenti online, che hanno commentato l’episodio senza commenti ufficiali o spiegazioni mediche. La pratica è stata descritta come un metodo scelto dall’artista senza riferimenti a studi clinici o approcci riconosciuti.

Ci sono rimedi della nonna, terapie alternative, trattamenti olistici e poi c’è Arisa, che quando ha la cervicale si infila due pennette crude nel naso. Non è uno scherzo, non è una metafora: stiamo parlando proprio della pasta, quel formato tubolare che di solito finisce nel piatto con un sugo all’arrabbiata, qui riconvertito in dispositivo terapeutico casalingo. La rivelazione è arrivata durante una puntata del podcast “Fuori di Cabello”, condotto da Victoria Cabello, e ha immediatamente fatto il giro del web, tra stupore, risate e una dose massiccia di incredulità. La cantante lucana, nota per la sua schiettezza e per non avere mai peli... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Arisa choc: Mi infilo la pasta nel naso contro i dolori alla cervicale

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Temi più discussi: Io conduttrice a Sanremo? Quando l'ho fatto mi sentivo una co*ona. Ho una cartomante per ogni occasione: Arisa senza filtri tra retroscena e manie; Arisa, il dettaglio choc sul metodo (assurdo) per sciogliere la tensione: Ecco come uso le penne rigate; Tim Battiti Live 2026, la confessione di Fabio Rovazzi su Arisa sorprende tutti: È solo merito suo. Il retroscena inedito su Canale 5 conquista il pubblico; Arisa svela il suo rimedio contro la cervicale: si infila due pennette crude nel naso e il web resta senza parole.

Arisa svela quali canzoni di Laura Pausini, Elisa ed Elodie vorrebbe cantare, poi spunta un disco segreto di cover. Continua su spyit.it/arisa-svela-qu… #arisa #victoriacabello x.com

Arisa svela il suo strano metodo contro la cervicale: Me le infilo nel nasoOspite del podcast di Victoria Cabello, la cantante Arisa rivela lo strano metodo che utilizza contro il dolore alla cervicale. donnaglamour.it

Arisa, la rivelazione choc sul metodo per sciogliere la tensioneOspite del podcast di Victoria Cabello, l'artista ha spiegato come riesce a farsi passare la cervicale in un baleno. Poi la verità sulle 'sue' cartomanti. libero.it