Quando soffre di cervicale, una cantante si inserisce due penne crude nel naso e si mette una bacinella d’acqua sotto. Questa tecnica, che descrive come un modo per sciogliere le tensioni, è stata condivisa pubblicamente. Non si tratta di un rimedio comune o riconosciuto dalla medicina, ma rappresenta la soluzione insolita scelta dalla cantante per alleviare il dolore.

Cosa fa Arisa quando soffre di cervicale? Difficile indovinarlo: potreste passare in rassegna decine di rimedi, ma probabilmente non arrivereste mai alla sua soluzione. La cantante ne ha parlato ospite del podcast Fuori di Cabello, condotto da Victoria Cabello, raccontando un metodo decisamente insolito. “Il corpo è una cosa fantastica. Quando ho la cervicale mi infilo due pennette nel naso, però crude, e mi metto con una bacinella d’acqua sotto il naso, che tiene belle aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni. E mi passa tutta la cervicale, ma proprio tutto”. Una rivelazione che ha fatto sorridere la stessa Cabello, la quale ha provato a suggerirle i classici cerotti nasali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho la cervicale mi infilo due pennette nel naso, però crude, e mi metto con una bacinella d’acqua sotto. Riesco a sciogliere tutte le tensioni”: Arisa e il suo insolito rimedio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arisa e l’insolito metodo per sciogliere la tensione: “Quando ho la cervicale mi metto due penne rigate nel naso”Arisa ha spiegato a Victoria Cabello di usare un metodo insolito per alleviare la tensione cervicale, inserendo due penne rigate crude nel naso, con...

Lo psicoterapeuta Andrea Montesano e la songtherapy: «Quando ho attraversato un lutto sentimentale, ho incontrato una canzone. Non mi ha guarito, sarebbe sbagliato dirlo. Mi ha aiutato però a riconoscere il dolore, a guardarlo senza scappare»Uno psicoterapeuta ha raccontato di aver incontrato una canzone durante un lutto sentimentale.

Temi più discussi: Mi infilo la pasta nel naso: lo strano rimedio di Arisa per i dolori alla cervicale; Arisa e il rimedio insolito per la cervicale: Mi infilo due pennette nel naso; Arisa mette la pasta nel naso, il metodo che funziona contro i dolori alla cervicale; Arisa e il metodo contro la cervicale con la pasta nelle narici: Victoria Cabello incredula.

-quando ho la cervicale io mi infilo due pennette nel naso, hai presente la pasta? •ma che diiici -con una bacinella d’acqua sotto il naso e riesco a sciogliere tutte le tensioni •ma questa è geniale, chi te l’ha insegnata? -me la so inventata •IO TI AMO arisa #fuor x.com

Arisa sorprende tutti: Mi metto due pennette nel naso, il curioso rimedio contro la cervicaleArisa racconta il suo curioso rimedio contro la cervicale nel podcast di Victoria Cabello e confessa anche le sue insicurezze. rumors.it

Mi infilo la pasta nel naso: lo strano rimedio di Arisa per i dolori alla cervicaleArisa racconta come fa passare il dolore alla cervicale Uso quelle rigate con la punta Le insicurezze della cantante Sembro una cornacchia Arisa, ... gossip.it