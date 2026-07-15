Arisa e l'insolito metodo per sciogliere la tensione | Quando ho la cervicale mi metto due penne rigate nel naso

Arisa ha spiegato a Victoria Cabello di usare un metodo insolito per alleviare la tensione cervicale, inserendo due penne rigate crude nel naso, con una bacinella d'acqua posta sotto. La cantante ha condiviso questa pratica come soluzione fai-da-te per il disagio. Non ci sono altre spiegazioni o dettagli sul motivo di questa scelta.

Arisa ha raccontato a Victoria Cabello un insolito metodo 'fai da te' che usa per sciogliere la tensione cervicale: "Metto due pennette rigate, crude, nel naso e una bacinella d'acqua sotto". L'artista è anche piuttosto scaramantica: "Mi confronto con le cartomanti. Quando voglio un'interpretazione cinica, ne chiamo una russa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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