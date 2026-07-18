L’allenatore della nazionale argentina ha commentato il legame con i tifosi dopo la vittoria mondiale, sottolineando come la squadra abbia unito il paese. Ha detto che è stato commovente vedere le persone indossare la maglia e abbracciarsi durante le partite trasmesse in TV. Ha anche accennato alla possibilità di un secondo titolo mondiale, senza confermare se questa sarà l’ultima partecipazione di Messi.

"Abbiamo riscoperto qualcosa di estremamente prezioso, ovvero il fatto che la gente guardi le nostre partite in televisione indossando la maglia dell'Argentina e abbracciandosi. Un tifoso del Boca che abbraccia un tifoso del River, un tifoso del Newell che abbraccia un tifoso del Central. È qualcosa che ci commuove enormemente, non può essere altrimenti, tanto più che in una Coppa del Mondo questa unità, questo spirito di squadra, sono essenziali". Queste le parole, nella conferenza stampa delle finaliste del Mondiale a New York, del ct dell'Argentina Lionel Scaloni. "La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona - ha raccontato -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Scaloni tra il bis mondiale e (forse) l'ultima di Messi: "Abbiamo unito l'Argentina, è commovente"

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