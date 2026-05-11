L’allenatore della nazionale argentina ha annunciato i nomi dei giocatori pre-convocati per il prossimo Mondiale. Tra questi figura il capitano e stella della squadra, mentre un altro attaccante molto noto non è stato incluso. La lista comprende anche diversi calciatori che militano in club della Serie A. La convocazione rappresenta un passo importante in vista della fase finale del torneo internazionale.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia. Ha meno attributi di chi lotta per salvarsi!» Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21. Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!» Milan in crisi, un’altra stagione di frizioni: da Furlani a Tare e Allegri, ora rischiano tutti. Chi lascerà i rossoneri al termine del campionato Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Argentina, la lista dei pre-convocati per il Mondiale: c’è Messi, escluso Dybala! Scaloni chiama diversi giocatori della Serie A

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