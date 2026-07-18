Il portiere argentino Emiliano Martinez ha dichiarato di sentirsi parte di un gruppo speciale alla vigilia della finale mondiale contro la Spagna. Durante una conferenza stampa al Fanatics Fest, ha espresso emozione e fiducia per la partita decisiva. Martinez ha parlato dell’importanza di mantenere la concentrazione e ha sottolineato l’unità della squadra in vista dell’ultimo match del torneo. La finale si giocherà domani, con la nazionale argentina pronta a scendere in campo.

Argentina, il portiere Emiliano Martinez parla al Fanatics Fest in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale contro la Spagna. Emiliano Martinez guarda alla finale del Mondiale con emozione e consapevolezza. Il portiere dell’ Argentina ha risposto ad alcune domande durante il Fanatics Fest, soffermandosi sul clima vissuto all’interno dello spogliatoio dell’ Albiceleste in vista dell’ultimo grande appuntamento del torneo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’estremo difensore argentino ha invitato i compagni a vivere pienamente questi giorni, consapevole del valore storico e personale di una finale mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Argentina, Emiliano Martinez suona la carica verso la finale Mondiale: «Siamo un gruppo speciale»

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