L' Argentina sfida l' Egitto e sogna il bis mondiale Paredes carica il gruppo

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex centrocampista della Roma ha dichiarato che, dopo la vittoria ai supplementari contro Capo Verde, l'obiettivo è continuare a vincere anche se non si gioca sempre bene.

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L'ex centrocampista della Roma ha le idee chiare dopo il successo contro Capo Verde ai supplementari: "Non sempre si può giocare bene, ma l'importante è vincere". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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