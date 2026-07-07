L'ex centrocampista della Roma ha dichiarato che, dopo la vittoria ai supplementari contro Capo Verde, l'obiettivo è continuare a vincere anche se non si gioca sempre bene.

L'ex centrocampista della Roma ha le idee chiare dopo il successo contro Capo Verde ai supplementari: "Non sempre si può giocare bene, ma l'importante è vincere". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Argentina sfida l'Egitto e sogna il bis mondiale. Paredes carica il gruppo

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