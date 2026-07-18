Aree interne e sviluppo | delegazione irpina M5S dal Presidente Fico

La delegazione irpina del Movimento 5 Stelle, guidata dalla coordinatrice provinciale Maura Sarno, si è recata a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. La visita si è concentrata su questioni relative alle aree interne e allo sviluppo regionale. La delegazione ha incontrato rappresentanti istituzionali per discutere di progetti e interventi destinati a queste zone. L’obiettivo è approfondire le tematiche legate alla crescita e alle infrastrutture nelle aree meno popolate. La visita si è svolta in un contesto di confronto istituzionale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle Maura Sarno s i è recata a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, per un incontro istituzionale con il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, accompagnata dalla delegazione degli eletti al Consiglio Comunale di Avellino composta da Antonio Aquino, Pasquale Luca Nacca, Agostino De Rosa e dalla Vicesindaco Anna D ’Aliasi. Nel corso dell’incontro, il Presidente Fico ha dedicato tempo e grande attenzione alle istanze presentate dalla delegazione, ascoltando con interesse le esigenze del territorio e avviando un confronto concreto sulle principali criticità che interessano le aree interne, in particolare la citta’ di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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