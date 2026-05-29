A San Salvatore Telesino si è tenuto un confronto nazionale dedicato allo sviluppo delle aree interne, con il titolo “Futuri Rurali tra Archeologia e Agricoltura”. All'evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali, accademici ed esperti, che hanno discusso delle sfide e delle opportunità per queste zone. Il dibattito si è concentrato sulle strategie di valorizzazione del patrimonio archeologico e sulla promozione dell’agricoltura come leva di crescita.

Un confronto autorevole tra istituzioni, accademici, esperti e rappresentanti del territorio per immaginare nuove prospettive di sviluppo sostenibile delle aree interne. È questo il cuore del convegno nazionale “Futuri Rurali tra Archeologia e Agricoltura”, in programma oggi, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 16:45, presso la Sala Conferenze dell’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino. Il programma entrerà nel vivo con approfondimenti su tutela del patrimonio culturale, rigenerazione territoriale, turismo sostenibile e opportunità legate alla governance partecipata e ai finanziamenti europei. Il dibattito sarà moderato da Lorena Pacelli, esperta in progettazione e sviluppo territoriale e membro del direttivo della Pro Loco San Salvatore Telesino APS. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Salvatore Telesino, confronto nazionale sullo sviluppo delle aree interne

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