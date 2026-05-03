Appiano Gentile Inter | alle 20 | 45 Inter Parma

Stasera alle 20:45 l'Inter affronterà il Parma in una partita valida per il campionato. La squadra sta preparando la formazione, considerando gli infortunati e i tempi di recupero, mentre alcuni giocatori sono diffidati. Le notizie arrivano da Appiano Gentile, sede di allenamento, dove si seguono da vicino le condizioni dei calciatori in vista dell'incontro.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Alle ore 20:45 ci sarà Inter-Parma. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: alle 20:45 Inter Parma Notizie correlate Appiano Gentile Inter: lavoro alla vigilia della sfida al Parmadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Inter-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Scudetto in palio, squadre in campo alle ore 20:45La diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino-Inter, alle 14:30 la conferenza stampa di Chivu; Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile; L’Inter club di Appiano scelto dalla società per raccontare in tutto il mondo la passione nerazzurra; Inter su Vicario, Martinez paga i ritardi ad Appiano: futuro via da Milano?. CdS - Inter-Parma, Lautaro vuole esserci dal 1': cosa filtra da AppianoL'attaccante argentino lavora con i compagni nel tentativo di essere titolare fin da subito nella partita di domenica prossima ... fcinternews.it Inter, Lautaro si allena ancora in gruppo: vicino l'impiego col Parma per la possibile gara ScudettoIl capitano nerazzurro è pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio: domenica 3 maggio una vittoria contro gli emiliani permetterebbe di festeggiare il ventunesimo sigillo tricolore ... ilgiorno.it ’ : ’ Milano, Zona San Siro – 28 aprile 2026 Sotto il sole di Appiano Gentile, l’Inter lavora in sile facebook Inter, proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile: ancora aggregato Mosconi x.com